Dal Messico: Porto in trattativa avanzata per Gimenez, al Milan 28 milioni più 7 di bonus

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Santiago Gimenez ha rivelato nelle scorse ore che non intende pensare al suo futuro prima di concludere l'avventura al Mondiale con il Messico. Ma intanto ci sarebbe un club fortemente interessato a lui, vale a dire il Porto che starebbe portando avanti in maniera positiva la trattativa con il Milan per l'attaccante. Lo riferisce Deportes Total MX che spiega che il centravanti rossonero è una priorità dell'allenatore Francesco Farioli.

In Messico parlano addirittura di una negoziazione in fase avanzata che potrebbe chiudersi in tempi piuttosto brevi per una cifra di circa 28 milioni di euro più sette milioni di euro di bonus. Il Milan, da parte sua, avrebbe già aperto alla cessione di Gimenez che potrebbe salutare il Diavolo dopo un anno e mezzo e proseguire la sua carriera in Portogallo.