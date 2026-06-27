Theo bocciato dalla stampa francese dopo la prestazione contro la Norvegia

vedi letture

La stampa francese ha bocciato Theo Hernandez dopo la brutta prestazione di ieri sera contro la Norvegia.

Ieri sera la Francia ha battuto la Norvegia grazie ad uno scatenato Ousmane Dembélé, autore di una tripletta che ha ricordato a tutti il perché ha vinto il Pallone d'Oro lo scorso anno. Protagonista tra le file dei 2 volte campioni del Mondo anche Mike Maignan, che sul risultato di 1-3 ha parato un calcio di rigore a Strand-Larsen che avrebbe potuto riaprire la partita.

Chi ha invece deluso è stato un ex Milan, Theo Hernandez, bocciato dai colleghi di RMC Sport per via di una prestazione decisamente sotto tono rispetto alle aspettative, macchiata anche dal calcio di rigore causato per un fallo su Bobb. Di seguito la pagella del terzino francese: "Théo Hernandez: 4

Ha riconquistato il posto da titolare per questa partita, ma non ha mostrato molta calma. L'errore più clamoroso commesso subito dopo la ripresa, un intervento goffo in area che è costato alla Francia un rigore (49° minuto), rimarrà impresso nella memoria".