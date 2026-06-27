Calabria non sente la nostalgia di casa: "Sono felice al Panathinaikos"

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Intervistato dai colleghi di Monobala.gr, Davide Calabria ha parlato di presente, futuro, ed anche della nostalgia di casa.

Intervistato dai colleghi di Monobala.gr, l'ex Milan Davide Calabria ha non solo parlato dell'esperienza che sta vivendo al Panathinaikos, in Grecia, ma anche della possibile nostalgia dell'Italia, avendo giocato per gran parte della sua carriera in patria ed essendo accostato in queste ore a diverse squadre di Serie A: "L'anno scorso è stato lo stesso, più o meno ogni anno, fa parte del nostro lavoro sentire le voci di mercato. Onestamente finora non mi interessa, perché sono qui e lavoro qui con il club e con tutti. Quindi sono qui, sono felice e vedremo".

Come vedi il tuo ruolo all'interno del team e in che modo contribuisci a questo successo?

"Cerco di dare il massimo in campo, di mostrare le mie qualità e di squadra. Onestamente, è tutto. Cerco di dare e fare tutto per questo club e per la mia carriera. Voglio competere. Mi piace vincere e voglio vincere. Quindi, questo è il mio obiettivo: vincere, vincere, vincere".

Un motto personale per i tifosi e per la squadra quest'anno?

"Vittoria. Questo è il mio motto. Vittoria. Non mi interessa nient'altro".