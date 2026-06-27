Calabria attende De Vrij al Panathinaikos: "Meglio averlo in squadra che come avversario. È un ottimo giocatore"

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Davide Calabria si appresta ad accogliere ad Atene Stefan de Vrij, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Panathinaikos.

Stefan de Vrij si appresta a diventare un nuovo giocatore del Panathinaikos. In quel di Atene lo accoglierà Davide Calabria, ex capitano del Milan ed avversario in tanti derby di Milano giocati contro. In merito all'arrivo oramai imminente dell'olandese in Grecia, il terzino italiano ha così parlato ai microfoni di Monobala.gr:

"Ho giocato contro di lui molte volte negli ultimi anni, ed è stata dura ogni volta. È un ottimo giocatore, un ragazzo eccezionale. Gli ho parlato un paio di volte negli ultimi giorni; lo conosco da molto tempo. È meglio averlo in squadra che come avversario. Preferirei decisamente averlo nella mia squadra. Ha avuto una carriera straordinaria, ha vinto molti trofei. Penso che possa aiutare noi e i giovani a raggiungere un nuovo livello. Abbiamo bisogno di giocatori come lui che si facciano avanti".