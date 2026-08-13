Milan da scudetto? Bonera non ci crede: "Finché non ci sarà un progetto dirigenziale e tecnico serio fin dalle fondamenta, sarà difficile competere per il tricolore"

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L'ex difensore rossonero Bonera non crede che il Milan possa competere per lo scudetto perché manca a livello di programmazione

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Daniele Bonera, ex difensore rossonero, ha commentato così come sta nascendo il nuovo Milan di Ruben Amorim: "Secondo me il Milan ad oggi è un passo indietro nella lotta scudetto rispetto alle altre e non può vincere il campionato perché manca a livello di programmazione: in tre anni ha cambiato quattro allenatori e non so quanti giocatori... Ogni tecnico ha portato modulo e idee diverse.

Finché non ci sarà un progetto dirigenziale e tecnico serio fin dalle fondamenta, sarà difficile competere per il tricolore. Nel calcio tutto può succedere, ma ad oggi credo che il Milan sia ancora lontano dalla vetta. Naturalmente da ex rossonero, mi auguro di sbagliarmi e spero che nelle ultime tre settimane di mercato la squadra sia ulteriormente rinforzata. Di certo adesso ci sono dei problemi della rosa che c’erano anche lo scorso anno".