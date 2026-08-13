Brocchi non ha dubbi: "Se i giocatori seguono Amorim il Milan può vincere lo scudetto"

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L'ex centrocampista rossonero Brocchi è convinto che se la squadra seguirà in tutto e per tutto Amorim il Milan ha chance di vincere lo scudetto

Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Per me il Milan può vincere lo scudetto. Lo scorso anno, prima di crollare nel finale e di perdere anche la qualificazione alla Champions League, i rossoneri sono stati a lungo in corsa con l’Inter. Rispetto all’ultimo campionato secondo me la squadra è stata rinforzata perché amio avviso sono stati sistemati i due reparti che necessitavano di rinforzi: la difesa e l’attacco.

Con Gila e Gonçalo Ramos la dirigenza ha preso giocatori forti e di esperienza, due che possono dare tanto al gruppo. Se i calciatori seguiranno a pieno e con convinzione la metodologia e l’idea di gioco del nuovo allenatore, secondo me il Milan potrà competere per la vittoria dello scudetto e regalare ai suoi tifosi le soddisfazioni che meritano".