Ex Milan, Reijnders verso l'addio al City: piace anche in Arabia Saudita

Ex Milan, Reijnders verso l'addio al City: piace anche in Arabia SauditaMilanNews.it
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Oggi alle 10:28Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex rossonero Tijjani Reijnders dovrebbe lasciare il Manchester City nelle prossime settimane

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su Instagram, Tijjjani Reijnders dovrebbe lasciare il Manchester City nelle ultime settimane del mercato estivo. Si parla da tempo di un forte interesse nei suoi confronti del Nottingham Forest, ma sull'ex centrocampista del Milan ci sarebbero anche altri club, tra cui anche delle società dell'Arabia Saudita

Scrive Romano: "CONFERMATO: Si prevede che Tijjani Reijnders lasci Manchester City nelle ultime settimane del mercato dei trasferimenti. Non solo Nottingham Forest... anche altri club, in particolare dalla Arabia Saudita, sono interessati a lui".