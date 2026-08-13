Ex Milan, Reijnders verso l'addio al City: piace anche in Arabia Saudita
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Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex rossonero Tijjani Reijnders dovrebbe lasciare il Manchester City nelle prossime settimane
Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su Instagram, Tijjjani Reijnders dovrebbe lasciare il Manchester City nelle ultime settimane del mercato estivo. Si parla da tempo di un forte interesse nei suoi confronti del Nottingham Forest, ma sull'ex centrocampista del Milan ci sarebbero anche altri club, tra cui anche delle società dell'Arabia Saudita.
Scrive Romano: "CONFERMATO: Si prevede che Tijjani Reijnders lasci Manchester City nelle ultime settimane del mercato dei trasferimenti. Non solo Nottingham Forest... anche altri club, in particolare dalla Arabia Saudita, sono interessati a lui".
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