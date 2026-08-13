Serginho ci crede: "Il Milan è un pelo indietro rispetto all’Inter e al Napoli, ma ha tutte le possibilità di vincere il campionato"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per avere una sua opinione sul Milan di Ruben Amorim, l'ex rossonero Serginho ha spiegato: "Il Milan è un pelo indietro rispetto all’Inter e al Napoli, che lo scorso anno sono arrivate diversi punti più avanti, ma i rossoneri hanno tutte le possibilità di vincere il campionato. Lo staff tecnico composto da Amorim e dai suoi uomini vuole dimostrare di valere e in più ci sono i nuovi acquisti che hanno le qualità per inserirsi in tempi brevi in questo gruppo.
Resta da valutare l’apporto che possono dare i calciatori rientrati dai prestiti, ma il Milan secondo me è una squadra che ha tutto per essere protagonista e per lottare fino alla fine per il titolo. Certo, è necessario che i nuovi acquisiscano in fretta il Dna milanista, caratterizzato dalla predisposizione alla vittoria in Italia e in Europa".
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