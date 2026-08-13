F.Galli sul Milan: "Difficile pensare allo scudetto con tutti gli stravolgimenti fatti. Ecco cosa serve sul mercato"

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L'ex difensore rossonero Filippo Galli è convinto che il Milan non possa competere per lo scudetto perchè ci sono stati troppi stravolgimenti

Filippo Galli, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del nuovo Milan di Ruben Amorim: "Difficile pensare allo scudetto con tutti gli stravolgimenti fatti: è cambiato l’allenatore, la squadra è in costruzione ed è stato stravolto il pensiero di gioco: se con Allegri era più pragmatico, ora si punta più sul dominio. Per metterlo in pratica servono tempo e qualche rinforzo perché certi cambi di filosofia necessitano di un determinato mercato.

A mio parere occorrono un centrocampista che sappia fare le due fasi e un esterno, a destra o a sinistra, anche in questo caso abile nella doppia fase: se vuoi essere dominante, e quindi lasciarti una porzione ampia di campo alle spalle, c’è bisogno di calciatori capaci anche di difendere. Mi spiace anche aver visto elementi di disturbo da parte di chi non è ancora rientrato: sono cose che non trasmettono serenità".