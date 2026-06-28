Calamai approva Maldini DT della Nazionale: "Per la prima volta la nostra Nazionale avrebbe una struttura costruita in maniera saggia"

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Luca Calamai ha parlato della possibilità che Paolo Maldini assuma il ruolo di direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio

Rimane viva la possibilità di un ritorno di Paolo Maldini nel mondo del calcio con un ruolo operativo. Il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, secondo le indiscrezioni, sarebbe intenzionato a inserire l'ex capitano del Milan nel suo progetto di ricostruzione del calcio italiano e vorrebbe affidargli l'inedito ruolo di direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Prima di prendere una decisione, però, Maldini desidera che tutti i punti del progetto gli siano spiegati in modo chiaro. Luca Calamai, nel suo editoriale domenicale su Tuttomercatoweb.com, ha parlato di questa possibilità.

CALAMAI, MALDINI SCELGA IL NUOVO CT

Il giornalista Luca Calamai commenta la possibilità di Paolo Maldini come direttore tecnico: "Una riflessione sulla Nazionale. Il mio appello contro l'ipotesi Mancini cittì non è caduto nel vuoto. Fortunatamente Malagò ha capito che una simile scelta sarebbe stata una vergogna per la nostra Italia. Mi piace l'idea di Paolo Maldini direttore tecnico. Se Malagò riesce a convincerlo allora lasci a lui il compito di scegliere il nuovo allenatore. Per la prima volta la nostra Nazionale avrebbe una struttura tecnica costruita in maniera saggia".