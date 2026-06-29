Mbappé avrebbe trovato spazio nel Milan degli invincibili? Capello: "Il livello è quello, come potenza sembra Gullit"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha commentato un po' il Mondiale soffermandosi su Kylian Mbappé

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha dato un commento personale su questo Mondiale, entrato nella sua fase decisiva, soffermandosi in modo particolare su Kylian Mbappé.

Mbappé, già 4 gol al Mondiale, avrebbe trovato spazio nel suo Milan?

"Il livello è quello, come potenza sembra Gullit. Le doti di Mbappé non si discutono e sono evidenti anche nel Real Madrid, ma nella Francia stiamo ammirando un giocatore più altruista. Se Deschamps resta il favorito per il Mondiale è perché nessuno può disporre di tanta qualità in avanti: reparto stellare, mix di tecnica, abilità balistiche e fantasia. Dembelé è un Pallone d’oro vero, a prescindere dalla posizione".

Cosa intende dire?

"Tutti davano i meriti dell’esplosione di Dembelé a Luis Enrique perché nel Psg lo fa giocare al centro, in realtà in America sta facendo la differenza anche partendo largo. Troppo forte. E quanto corre nella Francia!".