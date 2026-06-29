Oggi Mendes incontra il Benfica per Silva: il Milan non si ferma

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La giornata di oggi potrebbe decidere il futuro di Antonio Silva. Jorge Mendes incontrerà infatti il Benfica per comunicare la volontà del suo assistito

Dopo Gonçalo Ramos il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi, anche perché l'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Ruben Amorim una squadra competitiva già per il primo giorno di raduno in programma lunedì 13 luglio. Risolta la questione attaccante, anche con un importante - e storico - esborso economico, il club rossonero starebbe ora lavorando per accontentare l'altra richiesta del tecnico portoghese, ovvero un difensore centrale sul quale poter costruire la nuova spina dorsale del Diavolo. Nel corso di questi giorni sono stati fatti diversi nomi, ma alla fine la scelta sembrerebbe ricaduta su Antonio Silva del Benfica.

OGGI GIORNATA DECISIVA

Quella di oggi potrebbe già essere una giornata decisiva per decretare il futuro di Antonio Silva. Stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle prossime ore il potente agente Jorge Mendes incontrerà la dirigenza del Benfica per comunicarle la volontà del suo assistito: andare via e provare una nuova esperienza in carriera. La mancata convocazione al Mondiale e le difficoltà dell'ultima stagione hanno fatto sì che il classe 2003 rivalutasse il suo futuro con le Aquile, rifiutando anche ogni tipo di proposta di rinnovo per il suo contratto in scadenza nel giugno 2027. Questo ovviamente non può che giocare a favore del Milan, pronto a sfruttare l'intermediazione di Jorge Mendes, proprio come fatto nell'operazione Gonçalo Ramos, per regalare a Ruben Amorim il nuovo difensore centrale.

LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

Fino a qualche estate fa il Benfica sparava alto, anzi, altissimo per Antonio Silva, e la Juventus ne sa qualcosa, ma quest'estate non può permetterselo per via della situazione contrattuale nella quale si trova il difensore lusitano. Pur di non perderlo a zero le Aquile sono pronte a guadagnare anche meno della metà della cifra che chiedevano, con il Milan pronto a sfruttare l'occasione. Le cifre dell'operazione dovrebbero dunque aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro per quanto riguarda il cartellino del giocatore, che come stipendio chiederebbe invece 3 milioni di euro a stagione, il doppio rispetto a quello che oggi percepisce in patria.