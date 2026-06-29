Primo Piano FOCUS MN - Anticipo, costruzione e personalità: Antonio Silva ai raggi X

vedi letture

Alla scoperta di Antonio Silva, l'obiettivo numero 1 del Milan per rinforzare e completare la retroguardia di Ruben Amorim

Il Milan sta lavorando per regalare a Ruben Amorim il secondo colpo dell'estate, che risponde al nome di Antonio Silva, uno di quei profili che per caratteristiche, personalità e percorso, sembra nato per il calcio moderno. Classe 2003, cresciuto nel Benfica, destro naturale, 187 cm di altezza, ha già accumulato esperienza internazionale e presenze con la Nazionale maggiore portoghese, diventando uno dei profili più interessanti del panorama calcistico internazionale. Con il contratto in scadenza nel giugno 2027, Silva è oggi la prima scelta del Milan per la difesa, rappresentando un'opportunità da non lasciarsi assolutamente scappare.

PERSONALITÀ, ANTICIPO E COSTRUZIONE: I SUOI PUNTI DI FORZA

Il primo tratto che colpisce di Antonio Silva è la maturità. Non è un difensore appariscente nel senso "muscolare" del termine, ma legge le azioni prima degli altri: sa orientare il corpo, anticipare l'attaccante, coprire la profondità e intervenire con tempi spesso molto puliti. Non a caso in Portogallo lo hanno accostato a un Pallone d'Oro come Fabio Cannavaro per la sua capacità di giocare d'anticipo.

Con il pallone, poi, non è un centrale da semplice scarico laterale. Sa guidare, uscire palla al piede e partecipare alla costruzione dal basso. È abituato a giocare soprattutto da centrale di destra, ma ha già ampiamente dimostrato di trovarsi a suo agio anche da braccetto in una difesa a tre. Per un Milan che vuole cominciare a difendersi alto e iniziare l'azione con qualità, quello di Antonio Silva è un profilo molto coerente con le richieste di Amorim: meno "buttafuori", più regista arretrato con casco e scudo.

DOVE DEVE CRESCERE E PERCHÉ PUÒ FARE AL CASO DI AMORIM

Il limite principale di Antonio Silva non è tecnico, ma atletico-situazionale. Il portoghese non è il centrale più rapido del mondo nella corsa lunga: se viene trascinato molto alto o largo, contro attaccanti esplosivi può soffrire molto. Gli scouting report esteri sottolineano proprio questo aspetto, con la voce "recovery speed" da migliorare, soprattutto quando si trova a rincorrere a campo aperto.

Per questo il contesto ideale è una squadra organizzata, con pressione coordinata e coperture preventive chiare. In una difesa a 3 Silva potrebbe poi esprimersi al meglio, anche perché sarebbe quel tipo di braccetto destro capace di uscire forte sull'uomo, costruire dal basso e aggredire in avanti senza essere lasciato sempre solo alle spalle. Proprio quello di cui ha bisogno Ruben Amorim.