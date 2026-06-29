Napoli-Allegri, ci siamo: prima l'addio al Milan, poi l'annuncio
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Napoli-Allegri, ci siamo: oggi dovrebbe arrivare l'annuncio di De Laurentiis dopo la risoluzione del livornese con il Milan
Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Oggi potrebbe infatti essere la giornata decisiva: prima dovrà arrivare la risoluzione del contratto che lega il tecnico livornese al Milan, poi Aurelio De Laurentiis potrà procedere con l'annuncio ufficiale.
Per Allegri sarebbe pronto un contratto triennale, con l'obiettivo di dare continuità al lavoro fatto da Conte e mantenere il Napoli competitivo in Italia e in Champions League. Dopo la delusione e le difficoltà in rossonero nella passata stagione, il livornese avrà subito la possibilità di rimettersi in gioco in una piazza importante come quella partenopea.
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