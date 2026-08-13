Evani: "Il Milan può vincere lo scudetto perché ha una base solida"
Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e sul nuovo Milan di Ruben Amorim ha dichiarato: "Il Milan può vincere lo scudetto perché ha una base solida. Ha mantenuto l’ossatura della squadra dello scorso anno e con Gonçalo Ramos, Gila e Diawara si è rinforzato perché ha aggiunto elementi in grado di alzare il livello del gruppo. Credo che da qui al 1° settembre il club farà altre operazioni in entrata e diventerà ancora più competitivo.
Non considero comunque il Milan favorito assoluto per il tricolore: per vincere serviranno continuità, equilibrio e soprattutto la capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. L’Inter campione in carica e le altre lotteranno fino alla fine. Se però mi chiedete se questo Milan ha le qualità per arrivare primo, la mia risposta è sì".
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