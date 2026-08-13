Giampaolo e l'esperienza al Milan: "Con una comunicazione diversa si poteva far meglio"
MilanNews.it
Marco Giampaolo è tornato a parlare della sua esperienza da allenatore sulla panchina del Milan
Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan ora alla guida della Cremonese, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare anche della sua esperienza sulla panchina rossonera. Ecco le sue parole sull'esperienza al Diavolo: "Uno dei più grandi club al mondo, anche se l’epoca di Berlusconi era finita.
Anche lì con una comunicazione diversa si poteva far meglio, perché c’erano tante difficoltà, vedi la squadra finita in ritardo. Il soprannome 'maestro' nato a Milano? Nasce dalle mie caratteristiche. Cerco di dare un senso collettivo alle cose e questo porta a essere molto didattico: da qui nasce questa etichetta".
Pubblicità
Gli ex
Amelia sul Milan: "Ok Gila e Ramos, ma la differenza deve farla principalmente la voglia di rivalsa di chi c’era negli ultimi anni"
Mercato Milan, Brocchi: "Gila e Ramos sono giocatori forti e di esperienza, possono dare tanto al gruppo"
Cardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresidi Franco Ordine
Le più lette
2 Manchester City, accordo vicino con l'Al Qadsiah per Reijnders: affare da 60 milioni. Ma manca ancora l'ok dell'ex Milan
3 Reijnders via dal City? Avv. Raimondo: "Al Milan tutti i 14 milioni di euro di bonus. Ecco perché"
4 Milan, Estupinan in uscita: per la fascia sinsitra i rossoneri pensano a Tavares della Lazio e Zalewski dell’Atalanta
Primo Piano
Primo PianoMN - Cardinale arrivato a Milanello in elicottero. Oggi l'incontro con Amorim sul mercato
Primo PianoCardinale, la questione è semplice: dopo l’incontro con Amorim serve incisività sul mercato!
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Pietro MazzaraPrimo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com