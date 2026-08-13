Giampaolo e l'esperienza al Milan: "Con una comunicazione diversa si poteva far meglio"

Giampaolo e l'esperienza al Milan: "Con una comunicazione diversa si poteva far meglio"MilanNews.it
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Oggi alle 14:41Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Marco Giampaolo è tornato a parlare della sua esperienza da allenatore sulla panchina del Milan

Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan ora alla guida della Cremonese, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare anche della sua esperienza sulla panchina rossonera. Ecco le sue parole sull'esperienza al Diavolo: "Uno dei più grandi club al mondo, anche se l’epoca di Berlusconi era finita. 

Anche lì con una comunicazione diversa si poteva far meglio, perché c’erano tante difficoltà, vedi la squadra finita in ritardo. Il soprannome 'maestro' nato a Milano? Nasce dalle mie caratteristiche. Cerco di dare un senso collettivo alle cose e questo porta a essere molto didattico: da qui nasce questa etichetta".