Torino, idea Calabria se esce qualcuno a destra. Anche Genoa e Sassuolo valutano la situazione dell'ex Milan

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Davide Calabria è finito nel mirino del Torino. Sull'ex terzino del Milan che gioca ora al Panathinaikos ci sarebbero anche Genoa e Sassuolo