Torino, idea Calabria se esce qualcuno a destra. Anche Genoa e Sassuolo valutano la situazione dell'ex Milan
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Davide Calabria è finito nel mirino del Torino. Sull'ex terzino del Milan che gioca ora al Panathinaikos ci sarebbero anche Genoa e Sassuolo
Davide Calabria, ex giocatore del Milan che milita ora in Grecia al Panathinaikos, potrebbe tornare a giocare in Serie A. Secondo quanto riporta Matteo Moretto su X, l'ex rossonero sarebbe finito nel mirino del Torino nel caso in cui dovesse esserci qualche uscita in quel ruolo. Oltre ai granata, anche Genoa e Sassuolo sono alla finestra e stanno valutando la situazione di Calabria.
Scrive Moretto: "Il Torino pensa a Davide Calabria qualora dovessero esserci delle uscite in quel ruolo. Anche Genoa e Sassuolo stanno valutando la situazione del terzino destro".
Il Torino pensa a Davide Calabria qualora dovessero esserci delle uscite in quel ruolo.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 13, 2026
Anche Genoa e Sassuolo stanno valutando la situazione del terzino destro.
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