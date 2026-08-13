Amelia sul Milan: "Ok Gila e Ramos, ma la differenza deve farla principalmente la voglia di rivalsa di chi c’era negli ultimi anni"
L'ex portiere rossonero Marco Amelia ha parlato così del Milan di Ruben Amorim ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Per tradizione e storia il Milan deve puntare allo scudetto. Io lo seguo da distanza perché adesso sto allenando l’Hamrun Spartans, club della massima serie di Malta, ma i nuovi acquisti mi sembrano forti: se Ramos e Gila si integreranno nel gruppo, daranno una bella mano al Diavolo.
La differenza, però, deve farla principalmente la voglia di rivalsa di chi c’era negli ultimi anni e di soddisfazioni se n’è tolte pochine. La lotta per il tricolore la vedo ancora più equilibrata rispetto al passato e pure l’Inter campione in carica avrà difficoltà a confermarsi: ci sono cinque o sei formazioni che possono lottare per il primo posto e in questo finale di mercato faranno di tutto per rinforzarsi ancora".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan