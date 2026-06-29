Primo Piano Il piano del Milan per finanziare Ramos: vendere Gimenez e Leao per fare cassa

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Le cessioni di Gimenez e Leao per finanziare l'operazione Gonçalo Ramos: ecco il piano del Milan

Il grande investimento per Gonçalo Ramos imponte - ma non per forza - al Milan una riflessione inevitabile: come finanziare un'operazione da 74 milioni di euro più bonus. L'arrivo del centrocampista portoghese rappresenta una scelta forte, voluta per dare ad Amorim un centravanti centrale nel nuovo progetto tecnico. Ma per rendere sostenibile quello che è il colpo più oneroso nella storia del Milan, il club valuta anche uscite importanti, quasi scontate.

GIMENEZ E LEAO, DUE CESSIONI PER COPRIRE IL COSTO DEL NUOVO 9

L'idea del Milan sembrerebbe chiara: rientrare dell'investimento di 75 milioni di euro con le cessioni di Santiago Gimenez e Rafael Leao. Due situazioni diverse, ma che potrebbero permettere al club rossonero di monetizzare, ed anche piuttosto bene. Con Gonçalo Ramos al centro dell'attacco, il Bebote, arrivato per essere un riferimento offensivo nel gennaio del 2025, rischia di ritrovarsi chiuso, con gli spazi che gli si ridurrebbero sensibilmente, motivo per il quale la separazione potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa, complici anche le difficoltà dell'ultima stagione.

Il discorso su Leao è invece più delicato. Il portoghese è stato per anni il volto del Milan, ma il nuovo corso di Amorim potrebbe cambiare geerarchie, responsabilità e richieste tattiche, anche perché il primo a volerlo è lo stesso numero 10 rossonero. Quindi non si aspetta altro che un'offerta importante, con il Milan pronto a prendere in considerazione sia per finanziare il mercato, ma anche per allegerire il monte ingaggi.

UNA SCELTA TECNICA, ECONOMICA E POLITICA

La scelta di privarsi di Gimenez e Leao non avrebbe a che fare solo con i conti. Puntare su Ramos significa ridisegnare l'attacco attorno a un centravanti più puro, presente in area di rigore e funzionale all'idea di calcio di Amorim. Il Milan ha dunque scelto di percorrere una strada netta: sacrificare due pezzi importanti per finanziare l'operazione che presto farà sbarcare a Milano il nuovo numero 9 del Diavolo. Una mossa per certi versi rischiosa, ma anche coerente con una rivoluzione tecnica vera.