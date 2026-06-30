FIGC, prosegue il pressing di Malagò su Maldini: oggi nuovi contatti
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Giovanni Malagò eletto settimana scorsa nuovo presidente della FIGC, è al lavoro per convincere Paolo Maldini a diventare il nuovo dt della Nazionale
Dopo aver vinto le elezioni contro Gincarlo Abete settimana scorsa ed essere diventato il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò è ora al lavoro per formare la squadra che lo accompagnerà in questa sua avventura. La sua priorità è prendere un nuocvo direttore tecnico per la Nazionale italiana e non è un mistero che il primo nome della lista sia da tempo quello di Paolo Maldini.
Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, anche nella giornata di oggi l'ex numero uno del CONI avrà un contatto con l'ex Milan nella speranza di riuscire a convincerlo ad accettare la sua proposta. Per il momento Maldini non ha ancora dato segnati di apertura, ma Malagò e la Federcalco confidano di riuscire nell'impresa di strappare il suo sì.
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