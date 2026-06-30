Napoli, Manna: "Allegri è ancora tesserato col Milan, non penso che l'annuncio sarà questa settimana"

Napoli, Manna: "Allegri è ancora tesserato col Milan, non penso che l'annuncio sarà questa settimana"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:48News
di Manuel Del Vecchio
Il Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna parla delle tempistiche per l'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore

A margine della cerimonia di inaugurazione della sessione estiva di calciomercato a Rimini il DS del Napoli Giovanni Manna ha parlato di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni:

Possiamo dire che sarà la settimana dell'annuncio di Allegri?

"In questo momento il mister è ancora tesserato con il Milan, quindi non penso che sarà questa la settimana. Ci vuole un po' di tempo, ma siamo tranquilli e sereni. Dal primo luglio partirà una nuova stagione e il Napoli avrà sicuramente un nuovo allenatore. Si chiude un ciclo tecnico, non quello che il Napoli ha costruito in questi anni. Andiamo avanti con serenità e programmiamo il futuro”.