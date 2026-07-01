Il Metz annuncia 5 addi: tra questi c'è anche quello dell'ex Milan Ballo-Touré
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Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità dello svincolo da parte del Metz di Fode Ballo-Touré, terzino ex Milan campione d'Italia nel 2022
Il Metz continua a ridisegnare la sua rosa in vista della prossima stagione e, nel processo di rinnovamento, è arrivata nelle scorse ore la conferma dell'addio di Fode Ballo-Touré, ex terzino del Milan che ha vestito la maglia granata solo per una stagione.
In maglia Metz il terzino senegalese ha totalizzato nello scorso campionato 13 presenze, più una in Coupe de France, per un totale di 843'. Oltre a quella di Ballo-Touré è arrivata l'ufficialità anche di altri quattro addii, a conferma del fatto che dalle parti dello Stade Saint Symphorien vogliono seriamente cambiare pelle.
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