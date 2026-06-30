Ex Milan, Leandro Grimi allenerà l'U23 dello Sporting Club di Lisbona

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Leandro Grimi, ex calciatore del Milan, è stato nominato nuovo allenatore dell'U23 dello Sporting Club di Lisbona

Al Milan è stato una meteora, con la maglia dello Sporting Club di Lisbona ha portato a casa molte più soddisfazioni: Leandro Grimi, ex terzino rossonero, torna nel club portoghese come allenatore della formazione U23. Lo ha annunciato direttamente la società dei Leoes con un comunicato ufficiale in cui si sottolinea come Grimi lavorerà con Eduardo Maio e Miguel Carvalho: questi tre si uniranno allo staff già presente e in cui figurano Tiago Moreira, Jaime Pombo, Pedro Garrido e Ricardo Dinis.

GRIMI TORNA ALLO SPORTING: LE DICHIARAZIONI

Nel comunicato ci sono anche delle dichiarazioni di Leandro Grimi sul suo ritorno allo Sporting Club: "È un privilegio e una gioia immensa tornare qui. Ritorno in una nuova fase della mia carriera, con tanta voglia di imparare e crescere. Il traguardo è far crescere i giocatori nel miglior modo possibile. Ho vissuto questo ruolo in prima persona durante la mia formazione e so come ragionano a questa età. C'è molto lavoro da fare e mi dedicherò a questo al massimo. Lo Sporting CP è una scuola di riferimento a livello mondiale, ha una storia importantissima e ha formato due Palloni d'Oro. Io stesso ho giocato in prima squadra con alcuni calciatori cresciuti nel vivaio del club e ora quello che voglio è aiutare lo Sporting CP a far emergere continui talenti capaci di raggiungere la vetta"