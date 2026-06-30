L'ex Milan Ballo-Touré lascia il Metz dopo un solo: da domani sarà parametro zero

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Ballo-Touré, ex terzino senegalese del Milan, ha lasciato il Metz dopo un solo anno: non c'è stato rinnovo di contratto e da domani sarà parametro zero

Dopo una sola stagione, l'ex milanista Fodé Ballo-Touré lascia il Metz, alla scadenza naturale del contratto. Il terzino senegalese aveva lasciato il Milan ufficialmente nel mese di gennaio 2025, ceduto al Le Havre in Ligue 1. Dopo sei mesi aveva deciso di non rinnovare il contratto per firmarne uno di un anno con il Metz, sempre nella massima serie francese. Quest'anno, però, ha giocato solo 14 partite ed è rimasto in campo per poco più di 900 minuti: a fine stagione non c'è stato rinnovo e da domani sarà di nuovo parametro zero.

EX MILAN, BALLO-TOURÈ LASCIA IL METZ A FINE CONTRATTO

Il comunicato con cui il Metz saluta l'ex milanista Fodé Ballo-Touré e altri quattro calciatori: "Il FC Metz ringrazia calorosamente Lucas Michal, Boubacar Traoré, Giorgi Kvilitaia, Fodé Ballo-Touré e Benjamin Stambouli, che terminano la loro avventura in granata. Nel corso della loro esperienza al Club, hanno indossato i colori del FC Metz con professionalità, impegno e determinazione. Il FC Metz ci tiene a salutarli per il loro contributo e augura loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere, sia dentro che fuori dal campo".