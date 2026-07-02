Italia, Paolo Maldini è più vicino al sì a Malagò per il ruolo di dt

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Paolo Maldini sembra essere più vicino a dire sì al neo presidente della FIGC Giovanni Malagò che gli ha proposto di diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che non c'è ancora la certezza assoluta che l'ex rossonero accetterà, ma nelle ultime ore l'ottimismo è in netto aumento.

Dopo il Consiglio Federale di ieri, Malagò ha dichiarato sulla scelta del nuovo dt e del nuovo ct dell'Italia: "Nell’arco di una settimana si deciderà tutto. Per il commissario tecnico non ho parlato ancora con nessuno, lo farò dopo aver sistemato la casella del dt. Per il quale ho letto tanti nomi, uno in particolare (Paolo Maldini, ndr): non confermo né smentisco, anche per rispetto delle alternative".