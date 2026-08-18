Ex Milan, Fullkrug torna al Werder Brema in prestito per una stagione
Niclas Fullkrug, che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Milan, che poi ha deciso di non riscattarlo, riparte dal Werder Brema, club nel quale ha già militato durante la sua carriera. Il centravanti tedesco torna nella squadra biancoverde in prestito per un anno dal West Ham. Ad annuciarlo è stato lo stesso Werder Brema che sul suo sito ha riportato anche le prime parole dell'ex attaccante rossonero:
"Non ho mai nascosto che il Werder è un club molto speciale per me. Per questo ero disposto a fare anche dei sacrifici economici per concretizzare il prestito. Era importante per me tornare a giocare per il Werder. Ho avuto delle ottime conversazioni con la società e non vedo l'ora di tornare a Brema e di giocare di nuovo in Bundesliga".
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