Lontani dopo la doppietta al debutto con il Parma: "Perchè il Milan che mi ha lasciato andare? Ognuno fa le sue scelte. Sono nel posto giusto"
Simone Lontani, attaccante classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha lasciato il club rossonero a zero questa estate e si è trasferito al Parma. Ieri l'ex talento rossonero ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel match di Coppa Italia contro il Catania, segnando una doppietta. Nel post-partita, intervenuto in conferenza stampa, Lontani ha risposto così alla domanda sul perchè il Milan lo ha lasciato andare:
"Ognuno fa le sue scelte, io avevo la possibilità di rinnovare ma non mi sono precluso di sentire altre opportunità. Sono stato subito entusiasta di venire a Parma e inevitabilmente mi dispiaceva lasciare la mia squadra del cuore, ma bisogna fare delle scelte. Io credo di essere nel posto giusto" le sue dichiarazioni riportate da parmalive.it.
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