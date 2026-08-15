Lontani dopo la doppietta al debutto con il Parma: "Perchè il Milan che mi ha lasciato andare? Ognuno fa le sue scelte. Sono nel posto giusto"

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L'ex attaccante rossonero ha esordito tra i professionisti con la maglia del Parma con una doppietta al Catania in Coppa Italia

Simone Lontani, attaccante classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha lasciato il club rossonero a zero questa estate e si è trasferito al Parma. Ieri l'ex talento rossonero ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel match di Coppa Italia contro il Catania, segnando una doppietta. Nel post-partita, intervenuto in conferenza stampa, Lontani ha risposto così alla domanda sul perchè il Milan lo ha lasciato andare:

"Ognuno fa le sue scelte, io avevo la possibilità di rinnovare ma non mi sono precluso di sentire altre opportunità. Sono stato subito entusiasta di venire a Parma e inevitabilmente mi dispiaceva lasciare la mia squadra del cuore, ma bisogna fare delle scelte. Io credo di essere nel posto giusto" le sue dichiarazioni riportate da parmalive.it.