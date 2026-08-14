Capello: "Camarda vice-Ramos? Merita finalmente una chance, con i giovani serve coraggio"

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L'ex rossonero Fabio Capello ha detto la sua su Santiago Gimenez, che è in uscita dal Milan, e su Francesco Camarda, il quale sarà il vice-Ramos

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così di Santiago Gimenez e di Francesco Camarda: "Il messicano ha deluso e poi si è fatto male. Era arrivato come una garanzia, non ha mantenuto le aspettative: l’ho visto poco cattivo anche in area. Non mi strapperei le vesti alla sua cessione.

Camarda come vice-Ramos? Io in Camarda vedo grande potenzialità, sa muoversi in area e ha qualità. Giusto che finalmente gli si dia una chance di emergere. Anche perché pure Allegri voleva tenerlo in rosa lo scorso anno. Con i giovani in Italia c’è sempre troppa prudenza, serve un po’ di coraggio! Anche perché è impossibile sapere quando un ragazzo è pronto, se non viene mai testato".