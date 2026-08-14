Tomori tagliato da Amorim, Capello: "Visto il pacchetto di difensori attualmente in rosa, io ci avrei pensato bene prima di scaricare l’inglese"

vedi letture

L'ex rossonero Fabio Capello ha commentato la decisione di Ruben Amorim di mettere sul mercato anche Fikayo Tomori

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la scelta di Ruben Amorim di tagliare Fikayo Tomori: "Pensavo sarebbe stato utile in qualche modo ad Amorim. Non dimentichiamo che l’inglese è stato titolare la scorsa stagione e giocava anche negli anni in cui il Milanha vinto lo scudetto e raggiunto la semifinale di Champions. Tomori non è il centrale bravo a impostare che probabilmente il tecnico portoghese predilige. Ma visto il pacchetto di difensori attualmente in rosa, io ci avrei pensato bene prima di scaricare l’inglese.

Arriverà un altro centrale al suo posto? Se mi dice che il Milan prenderà uno come il Nesta dei vecchi tempi, allora alzo le mani e accompagno volentieri Tomori alla porta (ride, ndr). Perché non vorrei che con l’idea di giocare molto il pallone poi si perda di vista il primo compito di un difensore, che è - come dice la parola - difendere. Amorim vuole fare un calcio propositivo e tenere la retroguardia alta, ma ci sono partite o momenti delle gare in cui devi per forza saperti difendere anche nei 16 metri. E allora va bene il palleggio, ma un centrale forte nella propria are a lo devi avere. A meno che non puoi contare su Maldini, Baresi, Costacurta e fenomeni del genere che fanno bene tutto".