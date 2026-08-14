Nkunku bocciato da Amorim, Capello: "Evidentemente il tecnico ha visto qualcosa in allenamento che non gli è piaciuto"
Nella lista dei giocatori tagliati da Ruben Amorim c'è anche Youssouf Fofana. Questo il commento alla Gazzetta dello Sport dell'ex tecnico rossonero Fabio Capello: "Perchè rinunciare a Fofana? Buona domanda. Io credo che l’allenatore voglia puntare con decisione su Jashari, che magari vede adatto al suo stile di gioco. Il Milan, però, dipenderà moltissimo da Modric, che a settembre compie 41 anni... Il croato non potrà giocarle tutte. Dietro di lui hai Comotto, ragazzo molto interessante che è giusto mantenere in rosa. Poi Ricci, giocatore affidabile, e Musah, che forse Amorim giudica congeniale al suo gioco di possesso, essendo bravo nella conduzione. Lo è decisamente meno nello smistamento del pallone e nelle letture tattiche, però".
Ma la grande sorpresa tra gli epurati rossoneri è certamente Chistopher Nkunku: "Si pensava che il francese potesse ritrovare smalto nel 3-4-2-1 di Amorim e, invece, eccolo escluso dal progetto. Evidentemente il tecnico ha visto qualcosa in allenamento che non gli è piaciuto". Sul futuro di Rafael Leao, Capello ha invece dichiarato: "Vedremo. Come ho già detto, se Leao dovesse veramente rimanere le cose non saranno facili per lui. E per evitare che San Siro mugugni, dopo le dichiarazioni fatte quest’estate, non dovrà fare un buon campionato, ma una super stagione".
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