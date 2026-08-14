Capello sul delicato tema Leao: "Certi atteggiamenti non credo si possano più correggere"
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Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello non ha parlato solo delle cessioni del Milan, ma anche di cosa serve per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. Questo un estratto delle sue parole sul calciomercato rossonero in questa sessione estiva:
"Mi aspetto poi un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità, sia che resti Leao sia che il portoghese se ne vada. Anche perché, qualora rimanesse, non sarebbe comunque una garanzia e gli farebbe bene un po’ di sana concorrenza di livello. Certi atteggiamenti non credo si possano più correggere, ma almeno il Milan sarebbe coperto in quei giorni in cui Rafa si alza col piede sbagliato".
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