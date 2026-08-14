Cosa serve al Milan sul mercato? Capello non ha dubbi: "Un titolare in difesa e un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità"

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L'ex rossonero Fabio Capello ha spiegato cosa deve fare il Milan sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello non ha parlato solo delle cessioni del Milan, ma anche di cosa serve per rinforzare la rosa di Ruben Amorim: "Del difensore abbiamo detto e, secondo me, non c’è bisogno solamente di uno che faccia numero, ma di un titolare. Il solo Gila non basta.

Mi aspetto poi un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità, sia che resti Leao sia che il portoghese se ne vada. Anche perché, qualora rimanesse, non sarebbe comunque una garanzia e gli farebbe bene un po’ di sana concorrenza di livello. Certi atteggiamenti non credo si possano più correggere, ma almeno il Milan sarebbe coperto in quei giorni in cui Rafa si alza col piede sbagliato".