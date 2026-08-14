Cosa serve al Milan sul mercato? Capello non ha dubbi: "Un titolare in difesa e un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello non ha parlato solo delle cessioni del Milan, ma anche di cosa serve per rinforzare la rosa di Ruben Amorim: "Del difensore abbiamo detto e, secondo me, non c’è bisogno solamente di uno che faccia numero, ma di un titolare. Il solo Gila non basta.
Mi aspetto poi un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità, sia che resti Leao sia che il portoghese se ne vada. Anche perché, qualora rimanesse, non sarebbe comunque una garanzia e gli farebbe bene un po’ di sana concorrenza di livello. Certi atteggiamenti non credo si possano più correggere, ma almeno il Milan sarebbe coperto in quei giorni in cui Rafa si alza col piede sbagliato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan