Como, Fabregas su Liberali: "Se non l'avessimo visto pronto non l'avremmo mai preso"
MilanNews.it
Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso a SkySport sui due nuovi acquisti del Como, Trevoh Chalobah e Mattia Liberali.
Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso a SkySport sui due nuovi acquisti del Como, Trevoh Chalobah e Mattia Liberali: "Chalobah non è il tipico acquisto giovane, è già un giocatore fatto con più partite di livello. Ha giocato ogni settimana contro i migliori della Premier League, dimostrando tantissima qualità. Liberali? Se non lo vedevamo pronto non l'avremmo mai preso. Giocatore di grandissima qualità, personalità e umiltà, sono convinto che farà bene.
Proviamo sempre ad aiutare i ragazzi partita dopo partita. Loro devono giocare come quando erano piccoli. Certo, c'è più pressione e più aspettative, ma succede a tutti".
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
Gli ex
Cosa serve al Milan sul mercato? Capello non ha dubbi: "Un titolare in difesa e un giocatore creativo che faccia la differenza sulla trequarti con continuità"
Le più lette
4 Alpha smentisce Alfa, allontana Leao e fa fuori Nkunku. Ora il Milan deve decidere cosa fare di Cisse
Primo Piano
Primo PianoChukwueze: "Nuovo ruolo? Devo impegnarmi e ascoltare Amorim. Questa è un'occasione che capita una volta nella vita"
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com