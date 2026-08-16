Como, Fabregas su Liberali: "Se non l'avessimo visto pronto non l'avremmo mai preso"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso a SkySport sui due nuovi acquisti del Como, Trevoh Chalobah e Mattia Liberali.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso a SkySport sui due nuovi acquisti del Como, Trevoh Chalobah e Mattia Liberali: "Chalobah non è il tipico acquisto giovane, è già un giocatore fatto con più partite di livello. Ha giocato ogni settimana contro i migliori della Premier League, dimostrando tantissima qualità. Liberali? Se non lo vedevamo pronto non l'avremmo mai preso. Giocatore di grandissima qualità, personalità e umiltà, sono convinto che farà bene.

Proviamo sempre ad aiutare i ragazzi partita dopo partita. Loro devono giocare come quando erano piccoli. Certo, c'è più pressione e più aspettative, ma succede a tutti".