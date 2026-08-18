Dalot ricorda la sua stagione in rossonero e rivela: "Il Milan voleva che restassi, ma io volevo tornare a Manchester"

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L'ex rossonero Diogo Dalot ha ricordato la sua stagione al Milan che avrebbe voluto tenerlo, ma il portoghese ha preferito tornare a Manchester

Diogo Dalot, intervistato da gazzetta.it, ha ricordato così la sua stagione in prestito al Milan: "Ricordo che quella al Milan è stata ovviamente una delle stagioni più importanti della mia carriera. Il modo in cui il club mi ha accolto e quanto mi sono sentito benvenuto in un anno per me importante, in cui avevo bisogno di ritrovare fiducia nel mio calcio, e il club mi ha aiutato a tornare a quei livelli. Perciò Milano sarà sempre una città e un club che rimarranno con me per sempre. Ricordo tutte le esperienze vissute a Milanello, in città, il tempo passato in centro e ovviamente le partite a San Siro, che hanno un posto speciale nel mio cuore. E ricordo la città e la squadra come qualcosa di veramente, veramente importante nel corso della mia carriera".

Se sono rimasto in contatto con qualcuno dei suoi ex compagni rossoneri? Ho ancora dei contatti, ovviamente con i compagni e parte dello staff. All'epoca Pioli era il mio allenatore e ci siamo scambiati qualche messaggio, e ora ho avuto l'opportunità di parlare con Donnarumma quando ha firmato per il Manchester City. Quindi ora condividiamo di nuovo la stessa città. Tonali, come sappiamo, è arrivato in Premier League. Quindi sì, lì ho costruito dei buoni rapporti e da allora sono in contatto con alcuni dei miei compagni.

Se c'è mai stata la possibilità di tornare? Sì, ovviamente c'era questa opzione e il club voleva davvero che restassi. Lì ho fatto un'ottima stagione e mi sono trovato benissimo nel club. Ma allo stesso tempo volevo davvero tornare a Manchester e vivere il momento che sto vivendo proprio ora. Quindi avevo questo pensiero in fondo alla mente. Volevo davvero tornare e avere successo al Manchester United".