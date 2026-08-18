Dalot applaude l'acquisto di Ramos: "Il Milan ha fatto un colpo fantastico"

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L'ex terzino rossonero Diogo Dalot ha parlato dei suoi connazionali Gonçalo Ramos e Rafael Leao

Nella lunga intervista rilasciata a gazzetta.it, l'ex terzino rossonero Diogo Dalot ha parlato così dei suoi connazionali Gonçalo Ramos e Rafael Leao: "Penso che Gonçalo sia un giocatore fantastico da avere in squadra. Per come lavora, per come si allena, per come si comporta, per come è sempre pronto ad aiutare la squadra. Credo che sia stato un acquisto fantastico per il club e sono davvero felice che abbia avuto questa opportunità, perché è una società fantastica. Penso che si godrà molto il tempo a Milano e spero che possa aiutare il club ad avere successo e a lottare per ogni trofeo in questa stagione.

Leao? Conosco Leao da quando avevo 15 anni e ho parlato tante volte di lui. È una grande persona, un grande essere umano con un cuore grande, oltre ad essere un calciatore fantastico. Questo lo rende speciale, e penso che anche i tifosi del Milan lo riconoscano. Per tutti gli anni in cui è stato lì a giocare per il club, credo sia importante per lui sentire anche che piace ai tifosi e che tutto l'ambiente intorno a lui gli vuole bene. E penso che negli ultimi anni sia stato un binomio fantastico. Quindi spero davvero che possa continuare ad avere successo lì, a vincere altri trofei e ad essere uno dei migliori giocatori che il club abbia mai avuto".