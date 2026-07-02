Ex Milan, stamattina la partenza di Tonali per Londra per svolgere le visite mediche con il Tottenham

vedi letture

Questa mattina Sandro Tonali partirà per per Londra per svolgere le visite mediche con il Tottenham che lo ha acquistato dal Newcastle per 116 milioni

Questa mattina, intorno alle 11.30, Sandro Tonali partirà con un volo privato da Malpensa per raggiungere Londra dove effettuerà le visite mediche con il Tottenham. L'ex centrocampista del Milan lascerà il Newcastle per approdare nella squadra allenata da Roberto De Zerbi che pagherà 116 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Si tratta della cifra record per un giocatore italiano, superando nettamente il precedente primato di Mateo Retegui, acquistato dall'Al Qadsiah per 68,25 milioni di euro.

TONALI AL TOTTENHAM: ECCO QUANTO GUADAGNA IL MILAN

È tutto fatto per il passaggio di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham. La cifra sborsata dal club londinese è monstre: 116 milioni di euro. L'ex rossonero, che percepirà 10 milioni netti all'anno per 6 anni, è diventato il giocatore italiano più costoso della storia del calcio. Di questi 116 milioni, i rossoneri incasseranno il 10% sul profitto sommato al contributo di solidarietà per una cifra che in totale gravita intorno ai 10 milioni di euro.