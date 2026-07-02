Milan, Tomori è in uscita: servono due difensori. Tutti i nomi (ma occhio alle sorprese)

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Con Fikayo Tomori che potrebbe salutare e tornare in Inghilterra, il Milan dovrà poi regalare almeno due rinforzi in difesa a Ruben Amorim

Dopo aver messo un tassello importantissimo in attacco con l'arrivo dal PSG di Gonçalo Ramos, la priorità del Milan e di Ruben Amorim è quella rinforzare la difesa. Al momento, gli unici certi di restare sono Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, mentre potrebbe salutare il Diavolo quest'estate Fikayo Tomori che ha degli estimatori soprattutto in Inghilterra.

MILAN, TOMORI VERSO L'ADDIO: TORNA IN PREMIER LEAGUE?

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore inglese è in uscita anche perchè ha il contratto in scadenza nel 2027 e non sembra esserci l'intenzione di rinnovarlo da parte del club di via Aldo Rossi che quindi lo ha messo sul mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno. Con la partenza di Tomori, che potrebbe tornare in Premier League, il Milan sarà "costretto" a fare almeno due innesti in difesa visto che Amorim, si sa, giocherà con una retroguardia a tre e quindi in quel reparto la rosa va assolutamente allungata.

MILAN, QUANTI NOMI PER LA DIFESA

I nomi che vengono accostati ai rossoneri sono diversi: dopo che il Benfica ha fatto muro per Antonio Silva, ora il Diavolo ha spostato le sue attenzioni principali su Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. E' vero che Amorim lo conosce molto bene avendolo allenato quando era sulla panchina biancoverde e che hanno il medesimo agente, ma allo stesso tempo non sarà facile strapparlo ai lusitani perchè il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e dunque per meno di 35-40 milioni non andrà via. Il sogno del Milan sarebbe poi regalare al suo nuovo tecnico un difensore esperto come Virgil Van Dijk che è in scadenza nel 2027 con il Liverpool, ma il suo ingaggio è molto elevato. E' stato poi proposto anche Tiago Gabriel del Lecce che ha Jorge Mendes come agente, ma attenzione anche ad altri profili che per il momento non sono ancora usciti.