Milan, che smacco: Cardinale chiama Liberali, ma lui sceglie il Como

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Nemmeno l'intervento di Gerry Cardinale ha cambiato le cose: Mattia Liberali ha preferito andare al Como che tornare al Milan

Partiamo dalla fine di questa storia: Mattia Liberali ha scelto di giocare la prossima stagione nel Como. Dopo aver beffato l'Inter per Nico Paz, ora il club di Fabregas ha fatto lo stesso con il Milan che ha provato in tutti i modi nelle scorse ore a convincere il giovane trequartista del Catanzaro a tornare in rossonero, ma, nonostante il Diavolo avesse messe sul piatto più soldi, il giocatore ha preferito trasferirsi sul lago.

MILAN, LIBERALI HA PREFERITO IL COMO

Come racconta questa mattina Tuttosport, due giorni fa il Como era già più avanti di tutte, ma l'inserimento del Milan, fortemente chiesto da Ruben Amorim, si pensava potesse cambiare le carte in tavola. Nella giornata di ieri c'è stata anche una video call tra il ragazzo e Gerry Cardinale che si è mosso in prima persona per convincere Liberali a tornare nel club dove è cresciuto, però dopo alcune ore di riflessione ha deciso di dire sì al Como. Un vero smacco per il Diavolo che aveva offerto più soldi sia al trequartista che ai suoi agenti, ma Mattia ha preferito il progetto sportivo del club lariano.

LIBERALI HA SCELTO IL COMO: IL RUOLO CENTRALE DI IBRA NEL MILAN

C'è poi un'altra cosa che non ha giocato a favore del Milan: dal colloquio con Cardinale è infatti emerso il ruolo centrale che Zlatan Ibrahimovic ha all'interno della società rossonera ed è noto a tutti come lo svedese sia stato uno degli "artefici" dell'addio di Liberali la scorsa estate. Dunque nemmeno l'intervento in prima persona di Cardinale ha sbloccato la situazione a favore del Diavolo che comunque può accennare un sorriso visto che incasserà tre milioni di euro, ossia il 50% dei sei milioni della clausola rescissoria. Lo smacco per non essere stato scelto però resta.