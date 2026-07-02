Bortolazzi: "Gonçalo Ramos sarà anche bravo, ma non so se possa fare la differenza"
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L'ex calciatore Mario Bortolazzi, bandiera del Genoa, ma anche ex Milan, Livorno, Parma, Verona e Atalanta, ha parlato a TMW Radio. Le sue parole sui rossoneri.
Il Milan come dovrebbe investire sul mercato?
"Io penso che il Milan abbia bisogno soprattutto di gente in mezzo al campo. Modric ha quarantuno anni, mentre Rabiot non si sa se rimarrà. È quella la zona dove si costruisce di più e dove manca principalmente qualcosa, In attacco poi Gonçalo Ramos sarà anche bravo, ma non so se possa fare la differenza al Milan. noltre la spesa effettuata mi sembra un po' esagerata. Nel Psg non ha fatto il titolare, ma anche da alternativa era tutto più facile, dato che a Parigi giocano quasi esclusivamente all'attacco".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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