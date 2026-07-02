MN - Brambati e i problemi del Milan: "La difesa non mi piace, solo Maignan leader"

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Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, spiccano quelli legati al calciomercato del Milan. Dall'arrivo di Gonçalo Ramos alla possibile conferma di Luka Modric. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

In difesa piace Inacio. Cosa servirebbe davvero per migliorare definitivamente lì dietro?

"Gonçalo Inacio non è male, ma al Milan manca esperienza dietro. Credo servirebbe più di un difensore con esperienza, perchè c'è solo Maignan come leader difensivo. Infatti la difesa del Milan con tutto il suo pacchetto di giocatori, ad oggi non mi piace.

Mentre sto sentendo molto parlare di Liberali. Sicuramente è un buon giocatore, ma ricordiamoci che viene dal Catanzaro in Serie B. Se lo vuoi prendere va bene, ma c'è anche il Como su di lui. E' un buon segnale perchè vuol dire che ha fatto bene, ma per essere davvero decisivo dovrebbe entrare in un contesto già rodato. Nel Como non avrebbe problemi, nel Milan? Non si sa".