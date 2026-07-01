Camolese: "Abate porterà tanto entusiasmo al Torino"

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Camolese crede molto nella scelta del Torino di affidare la panchina a Ignazio Abate, ex giocatore e tecnico della Primavera del Milan

Ignazio Abate è stato nominato negli scorsi giorni tecnico del Torino: prima stagione in Serie A per l'ex giocatore del Milan e allenatore della Primavera rossonera che, ironia della sorte, nella prima giornata di campionato inconterà proprio i rossoneri di Ruben Amorim. Per presentare la figura di Abate ed esprimere un suo giudizio sulla scelta, comunque coraggiosa, del Torino, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Giancarlo Camolese, ex tecnico di Abate con i granata e attuale vicepresidente dell'Associazione Italiana Allenatori.

ABATE PORTERÀ ENTUSIASMO AL TORINO

Giancarlo Camolese commenta con positività la scelta del Torino di Abate: "Andare su un allenatore giovane ed esordiente ha dei lati positivi e anche qualche incognita, perché Ignazio la Serie A non l’ha ancora fatta. Però, dalla sua parte, c’è l’entusiasmo per la categoria, per allenare una squadra importante e storica come il Toro, perché ritorna in un posto dove ha giocato. Ci sono, insomma, anche tanti aspetti positivi: Abate porterà tanto entusiasmo al Toro. Come sempre, le scelte a inizio stagione raccontano le linee programmatiche del club"