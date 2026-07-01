Ordine: “Se Ibra ha rotto con Liberali perché ha sconfessato quanto fatto l’anno scorso?”

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Ordine commenta quanto successo tra Milan e Como per Liberali.

Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato quanto successo in questi due giorni sull'affare Liberali, Como e Milan. Queste le sue parole.

"Questa cosa di Ibrahimovic me la devono spiegare perché allora se è colpa di Ibrahimovic perché l'anno scorso c'è stata la rottura con Liberali, mi dovete spiegare se c'è ancora Ibrahimovic perché il Milan torna indietro e sconfessa quello che ha fatto l'anno scorso Ibrahimovic. Adesso io non so se in tutto quest'anno il giocatore ha cambiato completamente carattere eccetera ma la descrizione che se ne faceva l'anno scorso è quella di una testa un po' calda, quindi il vero punto qual è adesso, aver trascinato Cardinale in una trattativa del genere sapendo di essere partiti in clamoroso ritardo e di rischiare una sconfitta, secondo me è una cosa che dovevano evitare, perché se al Milan ci fosse stata gente strutturata che sa di calcio e che capisce quali sono i meccanismi, anche la ricaduta dal punto di vista mediatico, avrebbe dovuto consigliare di lasciar perdere".