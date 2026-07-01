Liberali, l'offerta del Milan era economicamente più vantaggiosa per lui e l'agente. Eppure ha scelto il Como

vedi letture

Liberali ha scelto il Como nonostante l'offerta del Milan fosse economicamente più vantaggiosa

Nonostante il forte pressing di Amorim, la chiamata di Cardinale, un'offerta economicamente più vantaggiosa per giocatore e agente, alla fine Mattia Liberali ha rifiutato, nuovamente, il Milan. L'anno scorso era andato via per differenza di visione sul proprio percorso con la dirigenza, quest'anno ha rifiutato per l'incertezza che regna sovrana nel club rossonero, a tutti i livelli.

La figura di Ibrahimovic è rimsta ingombrante, a quanto pare, come negli scorsi anni. Nonostante le rassicurazioni di Amorim il calciatore ha preferito il progetto che gli ha presentato Cesc Fabregas. D'altronde parlano i fatti: negli ultimi anni il Milan è stato un saloon a cielo aperto, mentre il Como un progetto serio, strutturato, definito e favorevole allo sviluppo dei giovani calciatori. Cardinale, la squadra dirigenziale e Amorim dovranno lavorare parecchio per invertire il trend e soprattutto rifarsi "un'immagine" con calciatori e agenti.