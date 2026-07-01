Bezzi: "Il problema del Milan, oltre il Fondo, è Ibra, che va ancora in giro a parlare e dice di sapere tutto"

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Secondo il giornalista Gianni Bezzi il principale responsabile del fallimento del Milan nella passata stagione è stato Zlatan Ibrahimovci

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà', il giornalista Gianni Bezzi ha parlato anche di Milan soffermandosi in modo particolare sul fallimento rossonero nella passata stagione, puntando il dito contro un dirigente in particolare, ovvero il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic.

Milan, solo Ibra il responsabile del fallimento?

"Allegri è il meno responsabile, il più colpevole è Ibra, che ha ridotto così il Milan. Il problema del Milan, oltre il Fondo, è Ibra, che va ancora in giro a parlare e dice di sapere tutto".