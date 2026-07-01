L'estate di Leao: riserva al Mondiale, nessuna offerta. Per il Milan non è più incedibile

vedi letture

L'inizio dell'estate di Rafael Leao non è dei migliori: pochissimi minuti al Mondiale e nessuna proposta dai campionati in cui vorrebbe giocare

C'erano estati, in tempi molto recenti, che iniziavano con un mantra ben preciso a Casa Milan: Rafael Leao è incedibile. Nelle ultime stagioni, indipendenetemente dai dirigenti e dagli allenatori, una costante è rimasta quella di considerare vitale la permanenza del numero 10 portoghese, stella della squadra e calciatore più pagato. Questa volta, invece, non è più così: il Milan non si fascerà la testa in caso di partenza, Cardinale lo ha fatto capire e Leao ha colto il pallone al balzo mettendosi, di fatto, in vendita. Le cose però non stanno andando come previsto.

LEAO, RISERVA AL MONDIALE

Pochi giorni dopo il finale di stagione fallimentare, Rafael Leao ha dichiarato apertamente di voler lasciare il Milan nel corso dell'estate. Nessuno, lato club, ha detto nulla. E nessuno è intervenuto nemmeno quando pochi giorni il portoghese lo ha ribadito in due circostanze diverse, anche se una precedente alla fine del campionato e mandata in onda successivamente. Gli intenti del portoghese erano molto chiari, anche perchè lo stesso Gerry Cardinale, come ricorda la Gazzetta dello Sport, lo aveva praticamente scaricato. L'idea di Leao era quella di sfruttare la sempre invitante vetrina del Mondiale per attirare su di sè gli occhi di pretendenti di un certo rilievo. In questo piano però si è creata una falla non prevista: per il momento Leao è una riserva del Portogallo. Zero partite da titolare, mai più di 20 minuti in tre gare e un gol segnato nel finale della goleada contro l'Uzbekistan. In questo modo è difficile far cadere ai propri piedi qualcuno...

MILAN, ZERO OFFERTE PER LEAO

La diretta conseguenza di questo impiego molto risicato al Mondiale e, più in generale, di tutta una stagione estremamente sottotono, è che Rafael Leao al momento non ha grandi offerte. Sono zero le proposte arrivate dai campionati che, per sua stessa ammissione, gli interessavano maggiormente: la Premier League e LaLiga. La rosea riferisce che dal Manchester United gli hanno detto di no, mentre con l'Arsenal c'è stata una videochiamata che però non ha prodotto conseguenze in questo senso. A oggi l'unico interesse che sembra resistere è quello del Galatasaray. Forse è anche per questo scenario poco incoraggiante che Leao ha ritratto le sue dichiarazioni dopo il gol al Mondiale: ha detto che deciderà dopo il torneo e dopo aver parlato con Amorim.