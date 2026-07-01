Caso Liberali, Romano: "L'operazione dipende dal procuratore"

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Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito al caso Mattia Liberali, conteso tra Como e un ritorno al Milan

Quella di Mattia Liberali è la prima, vera, telenovela rossonera del calciomercato appena cominciato. L'ex talento della Primavera rossonera, oggi ricercato da diverse squadre di Serie A dopo un grande anno di B al Catanzaro, era promesso sposo del Como, prontissimo a versare la clausola al club calabrese. Nelle ultime ore però è piombato sul giocatore proprio il Milan: prima con il tecnico Ruben Amorim e poi con i piani alti del club. Al momento infatti l'operazione del Como è in standby perchè i procuratori di Liberali incontreranno il club rossonero oggi, come ricorda anche Fabrizio Romano nel suo video pubblicato nella notte italiana.

LIBERALI-MILAN-COMO: DIPENDE DAL PROCURATORE

Il commento di Fabrizio Romano sull'intrigo di mercato che riguarda Mattia Liberali: "Saranno le ore della verità per Liberali. Il Como è pronto a pagare la clausola rescissoria e ha un accordo sullo stipendio: Liberali ha accetto stipendio e durata di contratto, manca l'ok dei procuratori con l'agente che è lo stesso di Marco Palestra, Lucci. Il Como è insospettito perché era pronto a chiudere in queste ore, ha addirittura contattato il Catanzaro per comunicare questo accordo e per annunciare la volontà di pagare la clausola. Ma nella giornata di oggi il Milan avrà una videocall: Gerry Cardinale e i piani alti si presenteranno da Liberali per capire se si può riportare in rossonero. Aspetta anche il Como. L'operazione Liberali in questo momento dipende dal procuratore"