Caso Liberali, Romano: "L'operazione dipende dal procuratore"
Quella di Mattia Liberali è la prima, vera, telenovela rossonera del calciomercato appena cominciato. L'ex talento della Primavera rossonera, oggi ricercato da diverse squadre di Serie A dopo un grande anno di B al Catanzaro, era promesso sposo del Como, prontissimo a versare la clausola al club calabrese. Nelle ultime ore però è piombato sul giocatore proprio il Milan: prima con il tecnico Ruben Amorim e poi con i piani alti del club. Al momento infatti l'operazione del Como è in standby perchè i procuratori di Liberali incontreranno il club rossonero oggi, come ricorda anche Fabrizio Romano nel suo video pubblicato nella notte italiana.
LIBERALI-MILAN-COMO: DIPENDE DAL PROCURATORE
Il commento di Fabrizio Romano sull'intrigo di mercato che riguarda Mattia Liberali: "Saranno le ore della verità per Liberali. Il Como è pronto a pagare la clausola rescissoria e ha un accordo sullo stipendio: Liberali ha accetto stipendio e durata di contratto, manca l'ok dei procuratori con l'agente che è lo stesso di Marco Palestra, Lucci. Il Como è insospettito perché era pronto a chiudere in queste ore, ha addirittura contattato il Catanzaro per comunicare questo accordo e per annunciare la volontà di pagare la clausola. Ma nella giornata di oggi il Milan avrà una videocall: Gerry Cardinale e i piani alti si presenteranno da Liberali per capire se si può riportare in rossonero. Aspetta anche il Como. L'operazione Liberali in questo momento dipende dal procuratore"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan