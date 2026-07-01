Tutto facile per la Francia: 3 gol alla Svezia. Maignan e Rabiot 90 minuti in campo

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Maignan e Rabiot hanno giocato da titolari e per 90 minuti nel netto 3-0 con cui la Francia ha superato la Svezia ai Mondiali

Tutto estremamente troppo facile per la Francia che nella notte italiana ha superato in scioltezza e grazie al suo infinito talento la Svezia a New York nel sedicesimo di finale del Mondiale. Con il ritorno in panchina di Didier Deschamps, ritornato alla guida della squadra dopo il lutto per la scomparsa della madre, la formazione transalpina ha dominato e sconfitto gli svedesi con un netto 3-0. Doppietta di un Kylian Mbappè per cui sono finite le parole e rete di Barcola.

FRANCIA, 90 MINUTI PER MAIGNAN E RABIOT

Per la Francia in campo, come al solito, entrambi i giocatori rossoneri. Sono partiti dal primo minuto sia il portiere Mike Maignan che il centrocampista Adrien Rabiot: entrambi hanno giocato tutti i 90 minuti. Ora il prossimo impegno per la nazionale francese, agli ottavi di finale, è previsto il prossimo 4 luglio alle ore 23 nello stadio di Philadelphia dove affronterà la sorpresa Paraguay, galvanizzata dall'esaltante vittoria ai tiri di rigore contro la Germania.