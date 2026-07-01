Da oggi, per due settimane, a Milano girerà una "vela" contro la proprietà

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Per le prossime due settimane una "vela" contro la proprietà di Cardinale girerà per le strade di Milano, attraversando alcuni luoghi iconici

La contestazione contro Gerry Cardinale e la proprietà del Milan non si ferma. Dopo i volantini diffusi dalla Curva Sud e apparsi in diverse zone di Italia (e non solo) e che recavano il chiaro messaggio di liberare il club rossonero, adesso sta per partire una nuova iniziativa all'interno della città di Milano. Da oggi e per due settimane, un camioncino con la "vela" attraverserà le strade del capoluogo lombardo con un messaggio di contestazione verso la proprietà.

ANDATE VIA, IL MILAN È DEI MILANISTI

Il messaggio che comparirà sulla "vela" è duplice, come emerge dalla foto in calce a questo articolo. Da un lato un'immagine che si ispira ad Herbert Kilpin, storico fondatore del Milan, e che reca scritto il messaggio: "Il Milan è dei milanisti". Sull'altro versante, invece, una scritta che recita: "Andate via! Mettete fine a questa agonia". Secondo quanto emerge, la "vela" girerà per le prossime settimane in alcuni luoghi iconici della città milanese, facnedo soste prolungate davanti alla sede del club in via Aldo Rossi.