Milan, arriva Goncalo Ramos. Braglia: "Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri"

vedi letture

Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così proprio di Goncalo Ramos: "L'acquisto per il campionato italiano, vista la qualità al ribasso, è ottimo"

Il Milan continua a essere molto attivo sul mercato, ma il progetto della società va oltre il semplice inserimento di nuovi giocatori. Oltre all'arrivo di Gonçalo Ramos, la dirigenza è impegnata nella costruzione di una rosa che possa garantire equilibrio, qualità e profondità durante tutta la stagione.

Restano da definire diversi aspetti, tra possibili partenze, rinnovi di contratto e valorizzazione dei giovani più interessanti del vivaio. Ogni scelta sarà effettuata con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'allenatore un organico competitivo.

Nel frattempo il club monitora costantemente il mercato e mantiene aperti numerosi dialoghi con altre società. Considerando che la sessione è ancora lunga, non si escludono nuove operazioni nelle prossime settimane.

Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così proprio di Goncalo Ramos: "L'acquisto per il campionato italiano, vista la qualità al ribasso, è ottimo. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri. Manca identità al Milan e spero si ritrovi. E soprattutto nell'identità da parte di certi giocatori, che spero vogliano restare o meno.