Il Messico di Gimenez batte l'Ecuador Estupinan: 15 minuti per Santi, 0 per Pervis

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Il Messico di Santiago Gimenez accede agli ottavi: un quarto d'ora in campo nella vittoria sull'Ecuador di Estupinan, rimasto in panchina

Nella notte si è giocato il sedicesimo di finale del Mondiale dei padroni di casa del Messico che continuano il loro sogno, davanti a un Estadio Azteca gremito e bollente per il tifo. La formazione centroamericana ha avuto la meglio del talentuoso Ecuador con il risultato di 2-0. Un uno-due che ha messo in ginocchio in sudamericani a metà del primo tempo: due gol ravvicinati, il primo segnato da Quinones e il secondo da Raul Jimenez, gli uomini simbolo della Nazione ospitante in questo Mondiale. Ora i messicani aspettano la vincente di Inghilterra-Congo agli ottavi.

DUE MILANISTI IMPEGNATI, VINCE GIMENEZ

La sfida tra Messico ed Ecuador era anche la sfida tra due giocatori del Milan: da un lato Santiago Gimenez e dall'altro Pervis Estupinan. Ha giocato solo il primo e solamente l'ultimo scampolo di gara. Il centravanti ha rilevato il quasi omonimo Jimenez al minuto 74 e ha traghettato i suoi verso la vittoria finale. Amarezza totale per il laterale ecuadoriano che questo Mondiale non lo ha vissuto certo da protagonista: una sola gara da titolare, ieri partito dalla panchina e nemmeno entrato a gara in corso. La sua avventura finisce qui.